Moradores de Rio Preto descartam máscaras nas ruas após o uso

A pandemia da Covid-19, com a falta de educação e consciência de alguns moradores, fez surgir um novo e perigoso lixo nas ruas de Rio Preto: as máscaras. O descarte irregular do item tem se tornado comum pelas ruas. Um perigo, já que elas podem transmitir o vírus a outras pessoas, principalmente para quem toca nelas.

As máscaras usadas, caseiras ou descartáveis, estão sendo encontradas jogadas nas calçadas das imediações de locais que exigem a utilização do equipamento de segurança, como hipermercados e lojas. Assim que deixam os estabelecimentos, os clientes jogam as máscaras no chão.

A dentista Samanta Viki Ramos Reis de Almeida, de 46 anos, já viu várias vezes a cena e ficou indignada com a falta de respeito das pessoas. “Já vi máscaras descartadas em terrenos baldios, calçada e na rua. Acho errado esta atitude, as pessoas que fazem isso não têm a real noção de que estão jogando ali, de qualquer jeito, um objeto contaminado”, diz.

Além do descarte irregular nas ruas, Samanta vê a falta de noção do risco de contaminação até das pessoas que vão ao seu consultório, que tiram a máscara para se submeter ao tratamento odontológico, mas guardam nos bolsos e bolsas, sem a preocupação de contaminação do objeto de proteção.

“Quando elas pegam a máscara para colocar de novo, pegam com as mãos nos lugares contaminados, colocam as mãos no lado contaminado e depois pegam chaves do carro, celulares, objetos pessoais”, diz a dentista.

O aposentado Walter Martins, de 77 anos, enxerga no descarte irregular uma demonstração de que as pessoas só usam o equipamento de segurança por pura obrigação. “Já não chega ver esse povo deixando o nariz para fora ou com a máscara parada no pescoço, agora vem esse lambança de jogar na rua de qualquer jeito. Deixar em qualquer lugar também é uma porquice e uma grande falta de educação”.

Virologista da Famerp, Nathalia Zini concorda com a reclamação do aposentado, ao criticar ausência de cuidado no descarte da máscara usada. “O correto é pegar a máscara usada e colocar dentro de um saco de plástico, sem furos, para depois jogar no lixo em casa, porque jogada na rua ela é um risco grande de contaminação, porque o vírus pode permanecer ativo por horas no tecido da máscara”, alerta a especialista.

Nathalia avisa que o correto seria descartar as máscaras usadas como lixo biológico, com coleta específica, determinada pela Secretaria de Saúde, como acontece com o descarte de material usado em hospitais e farmácias. “Há também o risco dos coletores de lixo e dos catadores de reciclagem se contaminarem por acidente ao manusear sem luvas as máscaras de proteção”, explica a virologista.

A chefia de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente diz que as máscaras usadas devem ser consideradas resíduos de serviço de saúde, mas isso não acontece, porque a situação é nova e não permitiu aperfeiçoamento da legislação. Mas há possibilidade de multar as pessoas flagradas no descarte irregular de máscaras, na chamada “lei do sujão”, que prevê multa de 20 Unidades Fiscais do Município (UFM), correspondente a R$ 1.204,80. A fiscalização cabe à Guarda Civil Municipal (GCM).

Consultada sobre o descarte, a Vigilância Sanitária informou que o ideal seria os estabelecimentos comerciais deixarem à vista cartazes com informação sobre a forma correta de jogar fora as máscaras e reservar um lixo para receber o material usado.

diario da região