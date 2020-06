Morre brasileira de 120 anos, a mulher mais velha do mundo

Morreu em Douradina (PR), nesta terça-feira (16), Maria Filomena da Conceição, um rosto anônimo para a grande maioria dos brasileiros, mas que, aos 120 anos, pleiteava o título de mulher mais velha do mundo. A simpática Dona Filó nos últimos tempos já não andava, mas nem por isso quis entregar os pontos. Mesmo debilitada pela idade, ela ainda passava sermão na família, como manda uma matriarca de respeito.

Nascida em Alagoas, Filó veio ao mundo em 1900, época anterior aos campeonatos oficiais de futebol no Brasil, já que o primeiro, em São Paulo, aconteceu dois anos depois. Para se ter uma ideia, quando o Uruguai venceu a estreia da Copa do Mundo, ela já contava 30 anos. Sem falar no rádio e na televisão, sonhos distantes, assim como as redes sociais, algo de outro mundo, literalmente.

Ao longo de uma vida centenária, foram seis filhos, 33 netos, 40 bisnetos e 14 tataranetos, todos agora saudosos da companhia dela, mas agradecidos por uma vida tão bonita, que sucumbiu à pneumonia após três dias internada no hospital.

Bastante famosa na região, Filó contava com a ajuda da imprensa local para ser reconhecida pelo livro dos recordes, o Guinness Book, superando uma japonesa de 117 anos. Os trâmites já estavam em andamento.