Morre homem contrário ao isolamento e que não acreditava em covid

Morreu no último domingo (12) mais um paciente com sintomas de Covid-19. Kalbrenner Feitosa Mota morava no bairro Redenção em Manaus e costumava trabalhar como motorista de aplicativo. Diversas homenagens foram prestadas a ele nas redes sociais por familiares e amigos.

Apesar das orientações dadas pelo Ministério da Saúde e adotadas pelo Governo do Estado juntamente com a Secretaria de Saúde, Kalbrenner era contra as medidas de isolamento.

Em uma de suas publicações, ele afirma não ser adepto à quarentena. “Pra todos, boa noite. Pra quem achar que não suporta trabalhar, fiquem no Facebook, porque amanhã eu trabalho. Aqui não tem quarentena”.

Em uma outra postagem feita pela vítima no dia 24 de março, dia em que o presidente Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento em rede nacional a respeito da pandemia, ele defendeu a ideia de que crianças deveriam voltar às aulas e que apenas idosos permanecessem em casa, tal qual sugeriu o presidente.

Seguindo o protocolo de segurança imposto pela disseminação da doença, o homem foi enterrado sem a presença dos familiares. Após o óbito, uma funerária da cidade preparou o corpo em caixão lacrado e o sepultamento ocorreu de forma imediata. Kalbrenner deixa a esposa e suas 3 filhas pequenas.