Morre Martin Birch, produtor do Iron Maiden e Deep Purple, aos 71 anos

Morreu, nesse domingo (9/8), o produtor britânico Martin Birch aos 71 anos. A causa da morte ainda não foi revelada.

A notícia foi dada por David Coverdale, que foi do Deep Purple e lidera o Whitesnake. “É com o coração pesado que eu soube que meu amigo querido e produtor Martin Birch morreu. Martin teve papel importante na minha vida. Me ajudou na primeira vez, quando fizemos ‘Slide it In’. Pensamentos e orações para sua família, amigos e fãs”, escreveu o músico no Twitter.

Birch tem créditos em diversos álbuns do Fleetwood Mac, em trabalhos de 1969 a 1973, e na mesma época colaborou com o Deep Purple, incluindo no clássico álbum Machine Head, de 1972. Mais tarde, trabalhou com Rainbow, Blue Öyster Cult e Whitesnake, antes de produzir a era Black Sabbath com Ronnie James Dio. Birch produziu os álbuns Heaven & Hell, de 1980, e Mob Rules, de 81.

Birch produziu nove álbuns da Iron Maiden, desde Killers, de 1981, até Fear of the Dark, de 1992. Este foi seu último trabalho como produtor, tendo se aposentado da indústria musical com 42 anos.

“A primeira vez que vi o Iron Maiden trabalhar, fiquei seduzido pela sua energia e atitude. Era raro bandas com tanta energia. Eles me lembravam o início do Deep Purple”, disse Birch sobre o grupo.