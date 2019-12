Morre o adolescente vítima de acidente em Sebastianópolis do Sul

O jovem de 17 anos, vítima de acidente na véspera do Natal faleceu nesta sexta-feira (27), na Santa Casa. Ele estava internado e com morte cerebral diagnosticada.O adolescente estava como garupa em uma moto atingida por um carro na vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27).

O condutor da moto também ficou ferido, mas sobreviveu ao acidente. As causas oficiais do acidente são investigadas. O corpo será transladado nesta tarde para velório da família.



