Morre o cantor Juliano Cesar

Infelizmente uma notícia triste pra este último dia do ano, foi confirmado o Óbito do Cantor Juliano César de 59 anos na cidade de Uniflor na noite desta segunda feira (30/11).

Enquanto se apresentava em um show na cidade, Juliano teve uma parada cardiorrespiratória. Foram feitas várias tentativas de reanimação, porém sem sucesso.

Que Deus Conforte o Coração Da Família, Amigos e fãs.

TEXTO – Heri Oliveira – PONTAL – SP

SOBRE O CANTOR

Juliano Cezar (Passos, 29 de abril de 1960) é um cantor, compositor e apresentador brasileiro.[1]

Iniciou sua carreira em 1985, depois de ter sido peão de rodeios e fazendeiro. Do interior de Minas, Juliano gastou seu pé-de-meia em seu primeiro disco, independente, onde apresentava sua interpretação em regravações de sucessos de Chitãozinho e Xororó e Milionário e José Rico, entre outros. No final da década de 80 mudou-se para São Paulo e, em 1990 lançou seu primeiro disco por uma gravadora, dessa vez com composições suas, além do sucesso “Não aprendi dizer adeus” de Joel Marques, posteriormente regravado por Leandro e Leonardo. Por esse disco, Juliano ganhou o Prêmio Sharp de cantor revelação. Depois de cinco anos sem gravar e de uma viagem a Nashville, Meca do country, onde manteve contato com os papas do gênero, Juliano lançou, em 1997, seu primeiro disco pela Paradoxx, já totalmente dedicado à música country.

No dia 30 de dezembro de 2019, enquanto realizava um show da cidade de Uniflor, sofreu um parada cardiorrespiratória ainda no palco.

CANTOR JULIANO CESAR PASSOU MAL DURANTE APRESENTAÇÃO E VEIO A FALECER – Video de Eliandro Silva mostra a hora que o cantor passa mal e vem a falecer.

