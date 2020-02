MORRE O CINEASTA JOSÉ MOJICA MARINS, O ZÉ DO CAIXÃO 

ATOR TINHA 83 ANOS E MORREU EM DECORRÊNCIA DE UMA BRONCOPNEUMONIA.

Morreu nesta quarta-feira (19), em São Paulo, aos 83 anos, o ator e cineasta José Mojica Marins, conhecido como Zé do Caixão.

Trajetória

Marins começou a fazer cinema aos 12 anos, quando ganhou uma câmera do pai. Montou uma escola de interpretação e fundou, aos 17 anos, a Companhia Cinematográfica Atlas.

Criou o personagem Zé do Caixão em 1963, após um pesadelo em que um vulto o arrastava para seu túmulo, e a primeira aparição foi no filme À Meia Noite Levarei sua Alma. Como diretor e ator, foi mais reconhecido nos Estados Unidos e Europa do que no Brasil.

Nos anos 90, Marins apresentou o Cine Trash, na Bandeirantes, e recentemente passou a apresentar O Estranho Mundo de Zé do Caixão, no Canal Brasil.

Dirigiu cerca de 40 filmes e atuou em 26 títulos. Foi premiado na Espanha, França e em festivais nacionais como o de Paulínia.

FONTE: Informações | folha.uol.com.br