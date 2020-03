Morre um dos pacientes que estava entubado na UTI em Fernandopolis

Morreu nessa madrugada um dos pacientes que estava internado na UTI entubado, o morador que e de Sao Joao das Duas Pontes estava internado ja com alguns problemas de saude, nao se sabe o motivo da sua morte ate o momento, e aguardado uma posicao da santa casa sobre pacientes internados na UTI um que e morador de Fernandopolis e continua entubado e dois que estao em estado grave a qualquer momento poderao ser entubados

Veja a noticia postada no dia de ontem sobre os pacientes

Dois pacientes estão entubados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Fernandópolis com suspeita de coronavirus. Um paciente é morador de Fernandópolis o outro é de São João das Duas Pontes.

Além desse dois casos, outros dois moradores de Fernandópolis, que também estão internados no hospital, não estão reagindo a nenhum tipo de medicamento via oral e injetável, podem, a qualquer momento, podem ser entubados, somando a quatro casos graves com suspeitas de coronavirus.

Já o paciente de São João das Duas Pontes, tem diversos problemas de saúde, e poderia ser o único caso descartado, até que venha o resultado sobre o Covid-19 encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz.

O hospital possui no geral apenas oito respiradores e, em um possível caso de epidemia, mortes não serão evitadas.

Até o momento a Santa Casa de Fernandópolis não divulgou nenhum boletim médico sobre suspeitos de coronavírus e a gravidade dos pacientes internados.

A Santa Casa de Votuporanga está emitindo diariamente boletins médicos e até mencionado que profissionais da Saúde possivelmente estariam infectados.

