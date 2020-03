Morte de homem de 58 deixa moradores de Duas Pontes preocupados

A morte de um morador da cidade de São João das Duas Pontes, região de Fernandópolis, deixou vários moradores preocupados. A vítima é suspeita de ter sido infectada por covid-19, mas também apresentava diversos problemas de saúde. Debilitado, já estava acamado há vários meses, segundo relatou um morador da cidade.

Por precaução e ter tidos os sintomas da doença Covid-19, o caixão foi lacrado sem cerimônia no velório municipal sendo enterrado rapidamente no Cemitério de São João das Duas Pontes. Amostras do morador foram colhidas e encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz para exame.

Ele, que tinha 58 anos, estava internado na UTI da Santa Casa de Fernandópolis e entubado, sendo cuidado pelo setor de infectologia.

Há informações não confirmadas de que ele teve contato com parentes vindos de São Paulo.

Até que os resultados não cheguem, os moradores de São João das Duas Pontes deve redobrar os cuidados com a higienização.

