MOTO FURTADA ONTEM EM FERNANDÓPOLIS É RECUPERADA PELA PM NESTA TARDE

Motocicleta foi furtada nesta madrugada 09/03 , pelo bairro Wilson Moreira de frente a residência do proprietário, A equipe Delta da Polícia Militar de Fernandópolis localizou a moto no matagal na estrada do água limpa.

O proprietário ainda não havia registrado boletim de ocorrência, a PM fez contato com o proprietário e informando a localização da motocicleta que compareceu ao local onde apresentou documentos e teve sua moto recuperada.