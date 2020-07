Um trágico acidente registrado neste domingo, dia 6, tirou a vida de um motoqueiro. Ele teria colidido contra um caminhão F-1000 que estava parado no perímetro urbano de Urânia, na região de Jales.

Gessel Teodoro da Silva, conhecido como “Bob”, no momento da colisão, teria sofrido uma fratura no pescoço e morreu no local.

As causas do acidente devem ser investigado pela Policia Civil.