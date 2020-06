Motociclista com Covid-19 fica ferida após colisão contra carro em Votuporanga

Na manhã desta segunda-feira (29), um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma mulher de 35 anos ferida no cruzamento das ruas Sergipe com à Antônio Batista Pereira, no bhairro Jardim São Judas Tadeu, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos a serem esclarecidos os veículos colidiram, restando a motociclista com ferimentos leves, sendo socorrida à Santa Casa onde recebe atendimento especializado, pois está no décimo dia do isolamento domiciliar, uma vez que testou positivo para Covid-19.

VOTUNEWS