MOTOCICLISTA MORRE APÓS ACIDENTE COM CAMINHÃO EM PENÁPOLIS

BATIDA FOI REGISTRADA NA AVENIDA DIB JORGE NESTA SEGUNDA-FEIRA (30).

Um comerciante de 21 anos morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na Avenida Dib Jorge, em Penápolis/SP, na manhã desta segunda-feira (30).

Segundo informações do boletim de ocorrência, Marcos Victor Bueno Gobbi estava em uma moto e invadiu a contramão da avenida. O motorista caminhão não conseguiu frear a tempo e colidiu contra o jovem.

O caminhoneiro, ao perceber a batida, parou e acionou o Corpo de Bombeiros. Marcos chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma equipe da Polícia Científica compareceu no local do acidente e um laudo pericial será realizado para identificar as causas do acidente.

FONTE: Informações | g1.globo.com

Compartilhe isso:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...