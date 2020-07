Motociclista morre após bater Hornet em poste

Diário da Região

Um motociclista de 35 anos morreu após colidir a moto que dirigia contra um poste de iluminação em Rio Preto. O acidente aconteceu na noite de sábado, 4, na rua Doutor Dante Andreóli, Jardim Tangará. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motociclista seguia pela rua, sentido avenida Getúlio Vargas, no Jardim São Francisco, quando, no cruzamento com a avenida Benedito Rodrigues Lisboa, perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de iluminação que tem no local.

A vítima foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A perícia foi acionada. As causas do acidente serão investigadas.