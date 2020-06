Motociclista morre atingida por veículo em rodovia

Uma mulher de 37 anos de idade morreu durante a madrugada (31) em um acidente na rodovia Antônio Vilela, entre Floreal e Gastão Vidigal. Ela conduzia uma moto e foi atropelada por veículos desconhecidos, cujos motoristas não foram identificados.

Ela foi encontrada já sem vida, com laceração do corpo. A Polícia Militar foi chamada e apreendeu no local partes de um veículo. A suspeita é que a motociclista tenha sido atingida por um carro e, após ficar caída sobre a pista, ser atropelada por um caminhão. Contudo, nenhum dos motoristas foi encontrado e são procurados pela polícia.

O corpo da vítima, que trabalhava como motorista de ônibus em uma usina de Gastão Vidigal, foi encaminhado ao IML e será liberado para velório da família neste domingo. As causas oficiais do acidente são investigadas pelaPolícia Civil.

Votuporangatudo