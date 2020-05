Motociclista morre em acidente na rodovia Washington Luís

Um motociclista morreu na noite deste domingo (10) na rodovia Washington Luís (SP-310), quilômetro 436, em um acidente envolveu a moto, um carro e um caminhão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão viu pelo retrovisor um Ford Fiesta com o pisca-alerta ligado e encostou para ver o que tinha acontecido. Neste momento percebeu que um motociclista tinha batido na traseira do caminhão.

O motorista do carro disse que não tinha visto o acidente e acabou colidindo com a moto, que estava no meio da pista. O corpo de Nelson de Souza Brito estava caído em outro local e não foi atingido pelo carro.

A moto ficou totalmente danificada, segundo informações do boletim de ocorrência, e ao lado do corpo da vítima havia uma caixa térmica, usada para entregas de alimentos.

Os motoristas, do carro e do caminhão, fizeram o teste do bafômetro, dando resultado negativo para ambos. Uma tia da vítima compareceu na delegacia pra informar que Nelson mora sozinho em Rio Preto e a família dele em Jales.

A moto foi apreendida e encaminhada para o pátio de Tanabi e os outros veículos foram liberados do local.

