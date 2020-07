Motociclista tem pé decepado após acidente em Votuporanga

VotuporangaTudo

Um motociclista de 39 anos ficou gravemente ferido na colisão com um carro na vicinal Angelo Commar, entre Parisi e Votuporanga, na noite de ontem (11). Com o impacto, ele teve um dos pés decepado.

O motociclista também sofreu outros ferimentos graves, sendo atendido por paramédicos do SAMU e Bombeiros. Entrou na Santa Casa às 23h28, passou por atendimento e foi transferido para o Hospital de Base às 8h20 de hoje (12).

Segundo o registro policial, a moto transitava no sentido Parisi à Votuporanga, e colidiu com carro Vectra no km 4. O corpo do motociclista caiu a vários metros do impacto. Ele não portava habilitação para dirigir. As causas oficiais do acidente são investigadas pela Polícia Civil. (@votuporangatudo)