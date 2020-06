Um motoqueiro ficou gravemente ferido depois de ser atingido por um veiculo GM/Onix no cruzamento da avenida dos Arnaldos com a Rua Eurípedes Teixeira de Resende, no bairro Jardim Universitário em Fernandópolis.

A vítima foi socorrida por uma unidade de resgate e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento – UPA.

O fato aconteceu na noite deste sábado, dia 20.

Rn