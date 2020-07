Motorista bate carro contra poste em avenida de Jales

Foco News

Uma colisão frontal entre um veículo Fiat UNO e um poste foi registrada por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira, 13, na Avenida Antonio Pavan esquina com a rua Bauru, no Conjunto Habitacional Vereador Dercilio Joaquim de Carvalho em Jales/SP.

Segundo as informações obtidas pelo FocoNews, três homens estavam no carro e dois precisaram ser socorridos pelo atendimento do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com ferimentos. O poste de energia elétrica teve a sua base danificada e corre o risco de cair.

Os motivos da colisão ainda devem ser esclarecidos.