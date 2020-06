Motorista bate SUV em traseira de caminhão e morre no local

Um homem de 45 anos morreu nesta terça-feira (23), depois de sofrer um acidente na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Indiana, na região de Presidente Prudente (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, ele dirigia uma Hyundai Creta com placas de Rancharia, quando bateu na traseira de um caminhão carregado com mandioca, ainda por motivos desconhecidos, e morreu no local.

O caminhoneiro, de 38 anos, disse aos policiais que seguia pela via, quando sentiu um forte impacto na traseira do veículo.

Os policiais constataram várias irregularidades no caminhão, que foi multado por mau estado de conservação de pneus, tacógrafo com laudo do Inmetro vencido, faixas refletivas do para-choques traseiro danificadas e o licenciamento vencido.

O trânsito na rodovia chegou a ser parcialmente interditado para o trabalho da polícia.