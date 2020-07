Motorista bêbado bate Ferrari em poste, em BH, e dá R$ 500 para populares empurrarem o carro

Um homem de 56 anos com sintomas de embriaguez bateu uma Ferrari em um poste, no Aglomerado Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (28). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ele apresentava hálito etílico, fala desconexa e andar cambaleante.

O veículo, com valor estimado em R$ 650 mil, foi liberado para o proprietário com poucos danos. Já o homem foi conduzido para o Detran, no bairro Boa Viagem, na Região Centro- Sul da capital, e teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) recolhida, segundo a PM. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Homem com sintomas de embriaguez bateu carro em poste, em Belo Horizonte. — Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O motorista contou para os militares que antes da chegada da polícia ao local do acidente dois celulares foram roubados de dentro do veículo. E que ao bater, deu R$ 500 para os moradores do local para que o ajudassem a empurrar o carro, mas que eles teriam pegado o dinheiro e chamado a PM.

Ele pagou fiança e foi liberado.