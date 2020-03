Motorista cai de ponte com o carro 10 minutos depois de tirar carteira

Tirar a carteira de motorista é uma das melhores sensações que existe para algumas pessoas. Mas, com isso, vem também a grande responsabilidade de estar atento ao trânsito para evitar acidentes, como aconteceu com o jovem da história que você verá a seguir.

Zhang

é um jovem morador da província de Guizhou, que fica localizada no sudeste da China. Ele havia acabado de sair do teste de direção e estava muito contente com a conquista. Mas, enquanto o motorista tentava atravessar a ponte de Laoping

, algo extremamente ruim aconteceu.

Algumas pessoas começaram a mandar mensagens para Zhang pelo celular, dando-lhe os parabéns por ter conseguido tirar a carteira de habilitação. O rapaz, olhando as mensagens, acabou desviando do caminho e caindo na água.

Após o ocorrido, Zhang deu um entrevista falando sobre o ocorrido: “Enquanto dirigia, tentei pegar meu telefone e ler algumas mensagens enquanto duas pessoas estavam na minha frente na ponte. Fiquei nervoso e virei à esquerda de repente. Felizmente, o carro flutuou por um tempo“, disse

Para conseguir sair do seu carro, que já estava quase todo submerso, Zhang tentou abrir a porta do motorista, porém, ao ver que não abriria, foi para a do passageiro e felizmente conseguiu sair a tempo. Um vídeo que está circulando na internet mostra toda a cena.

A polícia foi chamada para atender o caso e providenciou a remoção do automóvel de Zhang da água. Depois que o chinês conseguiu se retirar do carro, ele recebeu ajuda da população local, que lhe deu roupas secas para vestir.