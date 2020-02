MOTORISTA DE APLICATIVO É RENDIDO E ASSALTADO DURANTE CORRIDA EM JALES

CRIMINOSOS ENTRARAM NO CARRO E ANUNCIARAM O ASSALTO. ELES FUGIRAM COM UMA QUANTIA EM DINHEIRO E O CELULAR DA VÍTIMA.

Um motorista de aplicativo foi rendido e assaltado na madrugada deste sábado (15), em Jales/SP.

De acordo com a Polícia Militar, criminosos pediram uma corrida, entraram no carro e anunciaram o roubo. Em seguida, fugiram com o celular e dinheiro da vítima.

Os ladrões estavam armados, mas a polícia não soube informar se portavam revólver ou arma branca. A quantia roubada também não foi revelada.

Ainda de acordo com a PM, o celular da vítima foi recuperado e os suspeitos estão sendo procurados.

FONTE: Informações | g1.globo.com