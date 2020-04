Motorista deixa pai e filha feridos e foge do local do acidente

Uma mulher não identificada não prestou socorro após de envolver em um acidente na Vila Moreira, nesta quarta-feira (22). Pai, de 40 anos, e filha, de 15, ficaram feridos no local.

Segundo informações da ocorrência, quando a polícia chegou no local as vítimas já estavam sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e apresentavam escoriações.

Eles contaram que seguiam de moto pela rua João Mesquita quando uma mulher, que dirigia um Chevrolet Corsa, invadiu a via, não respeitando a faixa de pare e deixando a parte dianteira do carro no caminho da moto.

As vítimas foram encaminhadas para a UPA Jaguaré apenas com escoriações pelo corpo.

Rn