MOTORISTA FICA FERIDO APÓS VEÍCULO AVANÇAR PARE EM VOTUPORANGA

COLISÃO OCORREU NO CRUZAMENTO DAS RUAS AMAPÁ COM A SÃO PAULO, NO BAIRRO SANTA LUZIA; ALÉM DOS DOIS VEÍCULOS, UM CARRINHO DE LANCHES E UMA CAMINHONETE TAMBÉM FORAM ATINGIDOS.

No final da noite desta quinta-feira (20), um motorista supostamente embriagado teria avançado o sinal de PARE existente no cruzamento das ruas Amapá com a São Paulo, no bairro Santa Luzia, em Votuporanga/SP, acabou por causar um grave acidente.

De acordo com informações, o motorista de um veículo Citroën/C4, que estaria bêbado, teria avançado a sinalização de trânsito e interceptado um Fiat/Strada que seguia pela Rua São Paulo – que subiu na área da praça e, acabou por atingir um carrinho de lanche e a camionete que estava próximo do estabelecimento.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros socorreu o motorista do Fiat/Strada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu atendimento médico.

O condutor do Citroën/C4 teria sido conduzido para a Delegacia de Polícia.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e também esteve no local, onde socorreu uma mulher que trabalhava no estabelecimento e ficou abalada com o susto causado pela violência do episódio.

Caso é investigado pela polícia que deve apontar as responsabilidades.

