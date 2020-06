Motorista morre após capotar carro em marginal de rodovia

Um homem, identificado como Vinicius Cesco Oliveira, de 45 anos, morreu após capotar o veículo que ele dirigia na madrugada desta quarta-feira (3), entre a Rua Brigadeiro Faria Lima e a rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), na altura do bairro São José, em Araçatuba (SP).



Segundo boletim de ocorrência, ele conduzia uma Ford Ecosport, quando capotou o veículo, ainda por motivos a serem apurados.





O veículo foi parar no canteiro que separa a marginal e a rodovia.



Vinicius morreu no local. O corpo dele foi retirado das ferragens e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal). Ele estava sozinho no veículo.