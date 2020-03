Uma colisão entre moto e carro foi registrado neste domingo dia 08 de março, por volta das 22:20hs na Av dos Arnaldos.

De acordo com informações colhidas o motorista de um carro GM Onix branco fez uma curva brusca sem usar “seta”, onde uma moto Honda Titan preta veio a colidir com o mesmo arremessando por cima do carro.