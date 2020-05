Motorista que bateu em viatura da PM vai responder por 2 crimes

O morador de Estrela d´Oeste L.G. motorista de uma caminhonete VW/Amarok, responsável pelo acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar de Fernandópolis na madruga do último domingo, vai responder por dois crimes em liberdade.



Ele se apresentou na tarde desta segunda-feira, dia 18, no Plantão Policial de Fernandópolis, em companhia do advogado. Ele foi enquadrado em lesão corporal culposa e por ter fugido do local. Um boletim de ocorrência foi registrado e o condutor da caminhonete liberado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Após abandonar a caminhonete, que acabou caindo em uma vala na rodovia Euclides da Cunha, o rapaz fugiu a pé. Durante o dia, uma pessoa se apresentou na base da Polícia Militar Rodoviária, confessando ter sido o motorista do acidente, mas acabou sendo desmascarado, já que havia sangue no interior do veiculo e o suposto motorista não apresentava nenhum ferimento.

rn