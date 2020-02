Motoristas tentam fugir da polícia e capotam veículos

A Polícia Rodoviária Estadual registrou dois acidentes na madrugada de sábado (22) para domingo (23) causados por motoristas embriagados. Em um dos casos, inclusive, os policiais que atendiam a ocorrência quase foram atropelados.

A primeira ocorrência começou no trevo de Ibirá quando o motorista, ao perceber a blitz da polícia na saída da cidade, tentou fugir. Os policiais perceberam a ação e passaram a perseguir o motorista que, no quilômetro 11 da rodovia Mário Perosa, perdeu o controle do veículo e capotou. Ele sofreu ferimentos graves, mas não corre risco de vida. Foi feito exame do bafômetro no local que apontou 0,83 decilitros por miligrama de ar expelido, o que caracterizou a embriaguez ao volante. Ele foi encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto.

Enquanto os policiais atendiam a esta ocorrência um veículo com placas de Pongaí passou em alta velocidade pelo mesmo trecho e quase atropelou os policiais que estavam em serviço. Então uma nova perseguição começou e só foi encerrada quando o motorista capotou um veículo próximo a uma entrada de caminhões em uma usina em Novo Horizonte, a 50 km do local da primeira abordagem.

Quatro pessoas estavam dentro do carro e ninguém se feriu. O motorista também estava embriagado e irá responder por desobediência e lesão corporal.

As carteiras de habilitação dos motoristas envolvidos nos dois casos foram suspensas.

Rn