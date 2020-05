Motorola RAZR 2 pode chegar neste ano, e com 5G

Aparelho teria configuração mais robusta para enfrentar concorrentes como o Galaxy Z Flip, da Samsung

A Motorola já está trabalhando em um sucessor do celular dobrável RAZR, com lançamento previsto para setembro deste ano. Segundo o 9to5Google, a informação vem de Thibault Dousson, gerente-geral da Lenovo na África do Sul, e foi feita durante uma participação do executivo no podcast Reframed Tech.

“Há uma nova iteração do RAZR a caminho. Pelo que sei, sairá em setembro”, disse Dousson, que pouco depois complementou: “um RAZR completamente novo”.

O RAZR chegou ao mercado em fevereiro deste ano, então um lançamento em setembro parece vir, a princípio, num ritmo um tanto acelerado. Mas não devemos nos esquecer de que ele foi anunciado três meses antes, em novembro de 2019. Nada impede que a Motorola repita a estratégia, com um anúncio em setembro e lançamento alguns meses depois.

Motorola RAZR dourado/Foto: Divulgação

De acordo com o XDA-Developers, o “RAZR 2”, como é atualmente chamado, tem o codinome Smith (modelo XT2071-4) e usará um processador Snapdragon 765 com modem 5G Snapdragon X52 integrado, 8 GB de RAM, 256 GB de memória interna e bateria de 2.845 mAh. É uma configuração mais capaz de enfrentar concorrentes como o Galaxy Z Flip, embora o processador seja menos poderoso.

Em comparação, o RAZR atual tem processador Snapdragon 710, 6 GB de RAM, 128 GB de memória interna e bateria de 2.510 mAh. As câmeras também receberão um upgrade, com a traseira saltando de 16 para 48 MP e a frontal de 5 MP para 20 MP.

As dimensões das telas externa e interna, a princípio, não mudam. O novo RAZR chegaria ao mercado rodando o Android 10, que recentemente foi lançado para o modelo original e tem traz melhorias de usabilidade, especialmente em relação à tela “Quick View” externa.