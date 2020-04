MP manda Prefeitura fiscalizar academias de Fernandópolis

Um oficio encaminhado a Prefeitura de Fernandópolis pede a fiscalização de academias da cidade que supostamente estariam contrariando o decreto do governo do Estado de São Paulo nas medidas de quarentena contra o contágio do coronavírus. O documento foi encaminhado pelo Ministério Público Estadual.

Segundo o ofício, duas academias estariam descumprindo o ato de quarentena e serão fiscalizadas pelos fiscais municipais. O descumprimento poderá acarretar multas e até a cassação do alvará.

Na manhã desta segunda-feira, donos e representantes de academias e personais trainers se reuniram com o prefeito André Pessuto para discutir uma possibilidade de flexibilização nessa atividade econômica.

André Pessuto disse que não pode fazer qualquer mudança ou autorizar que as academias abram, já que tinha acabado de receber uma notificação do Ministério Público. O documento foi repassado para cada representante para que tivessem conhecimento dos fatos.

Questionado sobre possível isenção de impostos e taxas, Pessuto disse que não pode abrir mão de receitas, caso contrário sofrerá improbidade administrativa e esse tipo de atitude recai sobre a administração pública.

Os donos de academias pediram que Pessuto pressione o governo do Estado para incluir a atividade na flexibilização.

