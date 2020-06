Mudança no Whatsapp deixa usuários curiosos

OWhatsAppnão mostra os status “visto por último”, “online”, “digitando” e “gravando áudio” para alguns usuários na tarde desta sexta-feira (19). De acordo com usuários doTwitter, os avisos sumiram do aplicativo paraAndroideiPhone(iOS) independentemente das configurações deprivacidaderelacionadas aos recursos. Obugtambém afeta o WhatsApp Web, que não permite o ajuste direto da função de última visualização. Entramos em contato com a assessoria do WhatsApp, que disse que a empresa “está checando o que aconteceu”.

Alguns usuários também relataram que o WhatsApp estátemporariamente indisponível para cadastrar um novo número. Como ainda não se sabe se mudança faz parte de uma atualização ou é apenas um bug temporário, não é recomendado desinstalar e reinstalar o app no momento, sob o risco de o usuário ficar temporariamente sem acesso ao mensageiro.

OTechTudoconseguiu reproduzir o suposto erro ao abrir uma conversa com um contato que está online. O campo que mostra o status junto ao nome fica em branco. O mesmo acontece com o “visto por último”, que não aparece mesmo que o recurso esteja habilitado, e com as mensagens “gravando áudio” e “digitando”.

Ao tentar alterar o ajuste associado ao “Visto por último”, o WhatsApp exibe uma mensagem de “Falha ao atualizar as configurações de privacidade”, e exibe a mensagem “Carregando…” durante algum tempo.

Segundo o site Downdetector, que monitora o status de serviços digitais, as reclamações sobre problemas no WhatsApp tiveram um aumento considerável por volta das 12h40. Como regiões mais afetadas, o mapa mostra Brasil, Estados Unidos, México e países da Europa. O assunto também chegou ao topo dos Trending Topics do Twitter, com mais de 400 mil tuítes.

OGoogle Trends, plataforma que monitora as buscas na web, registrou um pico de procura para o termo “visto por último whatsapp” por volta das 12h50. Outras pesquisas relacionadas incluem, “whatsapp bugado”, “última visualização whatsapp”, “whatsapp com problema hoje” e “whatsapp temporariamente indisponível”.