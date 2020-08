Mulher baleada durante tiroteio no Rio Comprido morre

A polícia investiga a morte de uma mulher que foi baleada na noite desta quarta-feira (26) na Rua Azevedo Lima, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. Ana Cristina da Silva, de 25 anos, estava indo com o filho para o bar onde trabalhava, quando ficou no meio do tiroteio. No momento dos disparos, ela se curvou sobre o filho de 3 anos para protegê-lo e acabou sendo atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga.

“A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, mas de uma hora pra outra você morre pra salvar a vida de um filho. Então, eu acho que não tem mensagem pra deixar, só tem indignação, só tem um pedido, né: Justiça pra ser feita. Foi apenas bandido contra bandido, parece que o Rio todo está tomado de bandidos. Isso que dá pra perceber”, lamentou Vânia Brito, cunhada de Ana Cristina.

Às 3h55 desta quinta-feira (27), o Corpo de Bombeiros foi novamente acionado para socorrer quatro pessoas baleadas no Morro do São Carlos. Uma chegou morta ao hospital, e outras três foram socorridas.

Desde o início da noite desta quarta, um intenso tiroteio na região, motivado por uma disputa entre bandidos de facções criminosas rivais, assusta os moradores.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Durante a tarde desta quarta, dois criminosos foram presos durante um intenso tiroteio na Lagoa, na Zona Sul. Segundo a polícia, eles são da Rocinha e participariam da invasão ao Complexo do São Carlos.

Ana Cristina da Silva, de 25 anos, morreu baleada ao proteger o filho de tiroteio no Rio Comprido — Foto: Reprodução/TV Globo

Tiroteio impediu socorro

O forte tiroteio impediu que Ana Cristina fosse socorrida pelo Corpo de Bombeiros na noite desta quarta. Conforme apurado pela TV Globo, o Quartel Central da corporação foi acionado para socorrer a vítima, mas a Rua Azevedo Lima é uma das vias que dá acesso ao Morro São Carlos, no Estácio.

O forte tiroteio impediu que a mulher fosse socorrida pelo Corpo de Bombeiros, segundo informado pela assessoria da corporação.

Disputa entre traficantes provoca intenso tiroteio na região do Catumbihttps://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Invasão por grupo rival

O intenso tiroteio na região do Catumbi teria iniciado após a invasão de favelas por grupos criminosos rivais. Moradores registraram rajadas e explosão de granadas no bairro.

No Catumbi, existem as seguintes favelas: Mineira; São Carlos; Coroa; Querosene; Zinco; Fallet e Fogueteiro.

Presos na Lagoa participariam de invasão

Durante a tarde desta quarta, dois homens foram presos na Lagoa, na Zona Sul, após um intenso tiroteio com a polícia. Dezenas de cápsulas foram recolhidas por policiais na Avenida Borges de Medeiros, uma das principais vias do bairro.

Os bandidos estavam em um carro roubado vestidos com roupas camufladas. Com eles foram apreendidas granadas, muita munição, carregadores, um fuzil e duas pistolas. Os criminosos são da Rocinha e iam participar da invasão no Complexo do São Carlos.

Bandidos trocam tiros com policiais na Lagoa

A troca de tiros começou na Avenida Borges de Medeiros, em frente à Rua J.J. Seabra. Criminosos usando roupas camufladas e coletes à prova de bala praticavam roubos quando cruzaram com agentes da Segurança Presente e atiraram.

Durante o tiroteio, um policial civil que passava em um carro descaracterizado viu a cena e também disparou contra os bandidos, ferindo um deles.https://tpc.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Tiroteio e perseguição na Lagoa — Foto: Marcos Serra Lima/G1