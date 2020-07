Mulher com dor de garganta descobre verme na amígdala

Portal do Holanda

Uma jovem de 25 anos ficou chocada ao saber que tinha uma minhoca alojada em uma das amígdalas. O caso ocorreu em Tóquio e foi descoberto depois que a mulher procurou uma unidade de saúde relatando sintomas gripais.

Ela afirmou aos médicos que estava há dias com um incômodo na garganta e que mesmo tomando vários remédios, não melhorava. A paciente foi submetida a um exame e a minhoca de 4 cm foi encontrada da garganta dela.

O verme estava tão grudado que precisou ser removido com uma pinça. Após a remoção, ela contou que dias antes de ficar doente havia consumido sashimi e frutos do mar.

Os médicos explicaram que de fato, o verme encontrado é do tipo que habita peixes e carnes cruas e pontuaram que casos como esse são comuns no país por conta do alto consumo de pratos japoneses crus.

A jovem apresentou melhora instantânea, assim que o parasita foi retirado. O caso foi divulgado no jornal da Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene.