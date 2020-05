Mulher de 103 anos vence a Covid-19 e celebra com cerveja

Jennie Stejna lutou contra a Covid-19 durante cerca de três semanas. E assim que se livrou do vírus, decidiu comemorar da melhor maneira.



A sua família conta que a mulher de 103 anos foi detectada com o novo coronavírus no lar de idosos onde estava vivendo, nos EUA, e onde foram detectados outros 33 casos de infecção. As previsões nem sempre foram as melhores, dado que o vírus é, por norma, fatal em pessoas de mais idade.





A família da mulher afirma que ela é uma lutadora, mas conta que em certa ocasião lhe perguntaram se estava pronta para ir para o céu e que ela não hesitou em afirmar: “Claro que sim!”.



Mas tal não chegou a acontecer. A idosa venceu a doença e para celebrar os auxiliares do lar ofereceram-lhe uma cerveja fresca.



Segundo a família, beber cerveja e ver futebol é um dos hobbies de Jennie Stejna.

