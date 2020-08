Mulher de 35 anos é encontrada morta dentro de casa

SBT Interior

Uma mulher de 35 anos, identificada como Juliana Aparecida de Dias, foi encontrada morta na casa dela, no bairro Candeias, em Birigui, nesta quinta-feira (27). As informações são do portal Hoje Mais Araçatuba.

De acordo com boletim de ocorrência, ​o óbito foi registrado pelo tio da vítima. A polícia foi informada apenas que Juliana foi encontrada por volta de 12h, debruçada em algum objeto, com o corpo já em estado de decomposição.

Depois de ser informada, a polícia foi até a casa e preservou o local para o trabalho da perícia, que coletou informações para dar andamento na investigação.

Após o término do trabalho do Instituto de Criminalística, o corpo foi recolhido e levado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico, que apontará a causa da morte.

O laudo deve sair em até 30 dias. Na delegacia, o caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver.