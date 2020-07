Mulher De 43 Anos De Idade É O 6º Óbito Por Covid Em Santa Fé

Uma mulher de 43 anos é a sexta morte por Covid 19 em Santa Fé do Sul. Após receber os primeiros atendimentos na UPA de Santa Fé do Sul no último sábado (4), ela foi transferida no mesmo dia para a Santa Casa onde permaneceu intubada, mas não superou a infecção provocada pelo vírus e veio a falecer por volta das 05h00m de hoje (11). Esta é a vítima mais jovem registrada até hoje na cidade, pela Covid 19.

O Hospital informa neste sábado, que a UTI e a Ala Covid está com 100% de ocupação.

Ontem o Governo do Estado de São Paulo enviou mais três respiradores que chegaram no início da noite. Agora são 12 equipamentos na Santa Casa que neste momento tem cinco (05) sendo utilizados em pacientes que testaram positivo, e sete (07) disponíveis para eventuais demandas.

O Hospital também equipou dois quartos para acomodar pacientes que necessitam de intubação (ventilação mecânica) e também a UTI que está sendo utilizadas para emergências de Covid e outras enfermidades. “Não necessariamente os pacientes que precisam de respirador mecânico, precisam ficar na UTI, e os quartos acomodam estes pacientes com o acompanhamento de uma equipe exclusiva para atendimentos positivados com o novo coronavírus, e nenhum pacientes fica sem atendimento dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, e os casos de transferências de alguns pacientes ocorreram por determinação dos médicos, em razão de comorbidades graves que necessitaram de uma estrutura que o hospital não dispõe no momento, houve também transferência de pacientes que possui convênios e foram internados em hospitais particulares da região”, informou o Hospital nesta sexta-feira (10).

