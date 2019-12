Mulher de 54 anos mata a companheira em Votuporanga

Uma mulher de 54 anos foi presa (17) pela Polícia Militar de Votuporanga acusada de matar a companheira a facadas ontem (16), no bairro Boa Vista II.



O casal homoafetivo morava na rua Antonia Capobion Bianchi, onde houve uma briga entre as duas.As equipes de CGP e apoio das VTRs 16302 e 16304 receberam o chamado via rádio e foram até a casa, onde encontraram a vítima esfaqueada, caída no chão.

Paramédicos do SAMU foram até o local, mas a mulher já estava sem vida.

A companheira da vítima I.L.M., 54 anos, havia fugido, mas durante o patrulhamento da PM foi localizada e presa no bairro Parque das Nações.

Ela teria admitido aos policiais ter esfaqueado a companheira na altura da barriga e tórax, durante uma discussão.

A mulher foi levada pra Central de Flagrantes e autuada em flagrante pelo assassinato. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML e deve ser liberado para o velório da família, que mora em Tanabi.



