Mulher de 66 anos é o 12º caso de covid-19 em Fernandópolis

Uma mulher de 66 anos foi diagnosticada com covid-19 no início da noite desta terça-feira, dia 28, após realizar teste rápido no Laboratório Paulista em Fernandópolis.

O fato foi comunicado à Vigilância Epidemiológica na manhã desta quarta, dia 29.

Com esse resultado, a cidade passa a registrar 12 casos positivos para a infecção de coronavírus.

O boletim epidemiológico que será divulgado no início da noite de hoje vai atualizar as informações dos positivos, curados, suspeitos e descartados.

