Mulher de 83 anos, moradora de Dolcinópolis, morre com Covid-19 em Jales

A cidade de Dolcinópolis, por meio do setor de vigilância epidemiológica, confirmou nesta quinta-feira, 28 de maio, o falecimento de uma mulher de 83 anos, moradora daquela cidade, por consequências da Covid-19. Ela estava internada na UTI – Unidade de Terapia Intensiva da ala especial para coronavírus na Santa Casa de Misericórdia de Jales/SP desde o dia 21 de maio.



Segundo as informações obtidas pelo FocoNews, ela tinha diabetes. O boletim epidemiológico de Dolcinópolis confirma dois casos positivos e 12 descartados de coronavírus e já está atualizado com o registro do óbito.



A moradora inclusive já foi sepultada.

Foconews