Mulher desabafa após corpo da tia ser trocado por funerária

“É revoltante. É um descaso o que fizeram”. O desabafo é de uma mulher que perdeu a tia para a covid-19 no começo da semana. Se não bastasse a dor da morte, a família sofreu pelo transtorno provocado pela funerária que trocou os corpos de dois pacientes que morreram no mesmo dia, na Santa Casa de Araçatuba (SP).

A confusão foi na última segunda-feira (22), mas ainda repercute nas redes sociais. Os parentes de Neusa Werneck já tinham feito o enterro quando foram avisados pela funerária que o corpo que estava no caixão não era o da idosa de 75 anos.

“Isso mexeu com a gente. Já foi um abalo muito grande piorado com a troca dos corpos”, desabafou a Simone Nery, sobrinha da vítima.

Quando o erro foi percebido, as duas famílias envolvidas na troca foram chamadas no cemitério para desfazer o erro. O novo enterro foi feito cerca de uma hora depois.

Covid-19 na família

Neusa foi internada no último dia 10 com sintomas de covid-19. Por conta da gravidade, ela precisou ser entubada e levada para a UTI. A filha dela, que também foi infectada pelo novo coronavírus, recebeu alta após se recuperar. Neusa morreu no último domingo (21). A idosa não tinha outros problemas graves de saúde, segundo a família.

Erro humano

Ao sbtinterior.com a funerária reconheceu o erro e atribuiu a situação ao estresse vivido por profissionais da área em tempos de pandemia. “Quem trabalha nessa área [transporte de corpos] fica com medo da contaminação, por isso, tenta dar andamento ao protocolo o mais rápido possível”.

A gerência da empresa garantiu que assim que percebido o engano, focou em resolver o problema o mais rápido possível. “Conversamos com as famílias e fomos bastante transparentes com eles”.

O funcionário que fez a coleta do corpo no hospital ficará afastado pelos próximos dias para acompanhamento psicológico. Ele ficou bastante abalado com o que aconteceu.

A Santa Casa negou qualquer problema na identificação dos corpos. “A exemplo de todos os demais falecidos sob suspeita ou positivos de covid-19, o corpo estava revestido em acordo com os protocolos e identificado através de etiqueta devidamente colado ao invólucro”, informou a nota.

“Já perdemos ela. O erro já foi cometido. Não queremos indenização, nem nada. Ela não vai voltar para gente”, finalizou Simone.

