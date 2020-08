Mulher é devorada por urso e pai ouve ataque pelo telefone

Portal do Holanda]

Um homem estava ao telefone com a filha quando ouviu o momento em que ela foi morta por um urso. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20), no Canadá.

Segundo o IG, eles estavam conversando, quando o pai ouviu ruídos por alguns minutos e depois disso não conseguiu mais contato com a família. Para tentar salvar a vida da vítima, o marido disse ter atirado no urso porque ele não saia de cima do corpo da mulher. Houve a tentativa de reanimá-la ainda no local, mas ela não resistiu aos ferimentos.

O pai foi avisado da morte, aproximadamente 19 minutos depois das comemorações.

Esquirol disse que, dez minutos após ter o telefonema interrompido, recebeu a ligação com a notícia da morte da filha.