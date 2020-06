Mulher é espancada até a morte e marido é preso como suspeito

Celina Conceição Braz, 25, foi espancada até a morte supostamente pelo próprio marido, o pedreiro Rodrigo Costa da Silva, na madrugada de sábado (13) dentro da casa onde morava, em Rio Marinho, Cariacica.

Segundo um site de notícias do Globo, a polícia contou que Celina foi agredida com socos e chutes, principalmente na região da cabeça. De acordo com o relato de vizinhos, a briga teria começado por volta de 23h. Os gritos duraram cerca de duas horas, porém, a polícia não foi acionada.

Mesmo após o crime, o assassino da mulher teria ficado ao lado do corpo da vítima durante horas, e nesse período, chegou a sair da casa e pediu um cigarro a um vizinho. Ele ainda teria comentado que não sabia se a mulher estava morta ou desmaiada, mas nem mesmo esse vizinho com quem o homem teve contato, acionou a polícia.

O corpo de Celina só foi encontrado durante o dia pelo dono da residência onde o casal morava de aluguel. O dono disse que ao entrar na residência, tudo estava quebrado.

A polícia foi acionada e o suspeito que havia fugido, foi encontrado escondido no quintal de uma casa vizinha. Segundo a família, ele já teria agredido a vítima em situações anteriores e chegou a ficar preso na Bahia pelo mesmo crime. Depois disso, se mudaram para o Espírito Santo.

A irmã da vítima contou que já havia implorado para que os dois se separassem. Celina tinha voltado a morar com o marido há duas semanas. Ela havia saído de casa por conta de outra briga, estava desempregada e começaria em um novo emprego na próxima semana. Celina deixa uma filha de 11 anos.