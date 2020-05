Mulher é presa ao matar companheiro com uma facada no peito

Um homem foi morto com uma facada desferida pela companheira na madrugada desta quarta-feira, dia 20, no bairro Jardim Antunes, em São José do Rio Preto (SP)



Testemunhas contaram às autoridades que ouviram uma briga entre o casal, depois a mulher desferiu um golpe de faca no peito da vítima e fugiu. A polícia foi acionada por um amigo da vítima e ela chegou a ser localizada e presa no bairro Eldorado.





Fabiano Perpétuo Gomes da Silva, de 41 anos, morreu no local.

