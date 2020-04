Mulher é presa tentando furtar peças de picanha em supermercado

Uma mulher, de 49 anos, foi presa em flagrante neste fim de semana após furtar peças de picanha em um supermercado na avenida Waldemar Alves, em Araçatuba (SP).

De acordo com boletim de ocorrência, a suspeita foi flagrada saindo do estabelecimento comercial levando algumas sacolas, mas sem passar no caixa para fazer o pagamento.

Um dos seguranças do local abordou a mulher e acionou a PM. Ao chegar no local, os policiais apreenderam seis peças de picanha e seis desodorantes.

Ela, que já era procurada pela polícia por roubo, foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

