Mulher entra em necrotério para ver pai morto e o encontra vivo

Uma cena bizarra foi registrada em uma Clínica Las Peñitas, na cidade de Sucre, na Bolívia, em julho deste ano: uma mulher encontrou o pai que havia sido dado como morto, respirando e de olhos abertos.

Segundo informações de um site IG, o pai da mulher, identificado como Juan José Muñoz, de 67 anos passou mal com pressão alta, e foi levado para o hospital da cidade.

Cerca de duas horas depois do início do atendimento, um funcionário informou que o senhor havia morrido. Sem acreditar, a filha pediu para ver o corpo e teve sua solicitação negada. Porém, ela se aproveitou de uma distração e invadiu o necrotério, onde encontrou seu pai respirando e com os olhos abertos.

A mulher chamou os funcionários e comunicou sobre o ocorrido, e ele explicou que a reação do corpo seria comum em óbitos recentes. Juan foi levado para outra clínica onde precisa de cuidados médicos, mas está consciente e respirando.