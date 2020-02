Mulher fica ferida após ser atingida por carro na contramão

A imprudência de um motorista deixou uma mulher gravemente ferida em um acidente registrado no final da tarde de ontem terça-feira, dia 18, em Fernandópolis. O fato foi registrado na rotatória da avenida Litério Grecco com o início da Carlos Barozzi no bairro Brasilândia.

Segundo testemunhas, a mulher, que ainda não foi identificada, estava em uma Honda/Biz quando foi atingida por VW/Gol com placas de Indiaporã que convergia na contramão no sentido Shopping.

Com o impacto, a mulher foi arremessada contra o para-brisa do veiculo e lançada ao solo. Populares contaram que o motorista tentou frear, mas não conseguiu para o veículo.

Equipes de resgate do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram a vítima até o Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.

Há sinais de possíveis fraturas, além de várias escoriações pelo corpo.

Tvc.