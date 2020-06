Mulher fica ferida em colisão entre moto e carro em Fernandópolis

Uma mulher ficou ferida após ser atingida por um veiculo no cruzamento da rua Espirito Santo com a rua Ana da Silva no bairro Jardim Santa Rita em Fernandópolis. O fato aconteceu no início da tarde desta terça-feira, dia 30.

Segundo testemunha, a mulher que pilotava uma moto Honda/Fan, cor vermelha, não teria respeitado o sinal de “pare” acabou sendo atingida por um GM/Vectra.

Ela teve ferimentos em dos pés, sendo socorrida por uma unidade do Corpo de Bombeiros e encaminhada a UPA.

