in CURIOSIDADES

Mulher flagra marido com amante em restaurante e sua atitude viraliza

Uma esposa fez o maior escândalo após flagrar seu marido com sua suposta amante em um restaurante. Todo o incidente foi filmado e compartilhado nas redes sociais e logo se tornou viral em todo o mundo.

As imagens foram compartilhadas no TikTok e mostra o momento exato que a mulher traída chega ao local e flagra o esposo com outra mulher sentado em uma mesa. Nas imagens, a jovem traída parece não acreditar no que estava vendo. Publicidade

Sem pensar duas vezes, a jovem acusa o espoo das suas infidelidades e começa a dar alguns tapas em seu parceiro, mas os garçons que estavam por perto pedem para mulher parar. Um garçom é visto segurando os braços da mulher e pedindo para ela se acamar. Por outro lado, o homem infiel, permanece calado, enquanto sua amante cobre o rosto, enquanto várias pessoas testemunham o incidente.

No decorrer do vídeo, o garçom solta os braços da mulher. Neste momento, a jovem traída aproveita a oportunidade e puxa os cabelos da amante e começa a insultá-la com palavras de baixo calão. Pouco tempo depois, a amante sai do restaurante chorando. O vídeo já tem mais de 11 milhões de visualizações, mais de 960 mil curtidas e mais de 27 mil comentários. A maioria dos internauta ficam do lado da esposa traída. Publicidade

Outro caso semelhante



Uma jovem descobriu que estava sendo traída pelo esposo de um jeito que ela nunca esperava. Para provar a traição, a mulher aproveitou a oportunidade e gravou todo o incidente, divulgando nas redes sociais a traição do esposo. O fato foi registrado em maio, quando o homem se esqueceu de desativar o Bluetooth do carro para ouvir um áudio que sua amante tinha mandado.

Para não dar bandeira, o jovem saiu do carro e disse para esposa que ia atender uma ligação, porém, esqueceu que seu telefone estava conectado ao carro via Bluetooth, permitindo que sua esposa ouvisse toda a conversa.