Mulher-Gato do DF, especialista em roubar joias, é presa pela Polícia Civil

Conhecida no mundo do crime como a Mulher-Gato do Distrito Federal, uma suspeita que tinha predileção por roubar joalherias, foi presa em uma operação conjunta da Polícia Civil. Pelas investigações, Francisca Welissandra da Silva Sousa, 23 anos, ostentava o nome falso de Letícia Hermisdofe nas redes sociais.

Ela foi detida em uma ação desencadeada entre a 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) e a Coordenação de Repressão a Crimes Patrimoniais (Corpatri).

A Mulher-Gato acabou presa quando estava escondida na casa do companheiro, em Ceilândia. Ela possuía dois mandados de prisão abertos, ambos por roubos cometidos contra joalherias. Em janeiro deste ano, a PCDF havia desmantelado parte da quadrilha da qual a suspeita fazia parte.

Investigadores da 19ª e da Corpatri fizeram parte da açãoRafaela Felicciano/Metrópoles

Francisca Welissandra da Silva Sousa usava o nome falso de Letícia HermisdofeReprodução

Em 8 de janeiro, os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça do DF de dois acusados de roubo em uma joalheria da QE 40, do Guará 2. A ação, intitulada de Operação Plata, indiciou os acusados por grave ameaça e uso de arma de fogo. O crime ocorreu em novembro do ano passado. Na ocasião, a Mulher-Gato havia conseguido escapar.